***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.03.2024 10:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UAB Fon'un dönüşümüne ilişkin İzahname Tadil Metni Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261374
BIST
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11:489.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 45,61
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4832,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4834,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1351
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:482.232,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -10,49
|Açılış
|: 2.232,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MEKAG
|66,55
|92.386.734
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.043.528
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|198.263.461
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.451.942
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|102.979.565
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.254.728
|% -9,99
|
|EUYO
|17,68
|13.035.693
|% -8,44
|
|LOGO
|82,00
|140.526.798
|% -7,19
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|CUSAN
|24,46
|38.156.287
|% -6,93
|
|THYAO
|290,00
|4.745.906.102
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,42
|2.465.390.076
|% 1,69
|
|ISCTR
|11,17
|2.361.951.136
|% 0,18
|
|VESTL
|86,85
|2.050.649.572
|% 1,22
|
|AKBNK
|45,64
|1.653.245.659
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,17
|2.361.951.136
|% 0,18
|
|YKBNK
|26,42
|2.465.390.076
|% 1,69
|
|ZOREN
|5,44
|417.120.641
|% -0,37
|
|KOZAL
|22,92
|1.042.467.437
|% 3,43
|
|PETKM
|23,50
|1.046.209.950
|% 2,53
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0587
|32,0718
|% 0,15
|
|Euro
|34,7167
|34,7409
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7984
|41,0029
|% -1,27
|
|Frank
|35,9392
|36,1194
|% -1,20
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,73
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,63
|% 0,66
|
|Platin
|908,21
|909,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,29
|1.010,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,57
|85,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,49
|2.168,80
|% 0,66
|