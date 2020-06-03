***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.06.2020 21:53
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamede yer alan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon tescil tarihleri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848926
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0791
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5984
En Düşük
7,4561
18:05367,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,45
|Açılış
|: 367,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4508
|8,4931
|% 0,82
|
|Frank
|6,9732
|7,0152
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7888
|1,7978
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-29,12
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.388
|2.420
|-35,80
|
|Tam
|2.459
|2.491
|-29,10
|
|Yarım
|1.200
|1.216
|-18,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,67
|39,67
|0,10
|