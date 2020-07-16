***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun TEFAS platformunda işlem görmeye başlaması ile birlikte güncellenen izahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860085BIST