***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.07.2020 15:12
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun TEFAS platformunda işlem görmeye başlaması ile birlikte güncellenen izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860085
BIST
15:08119.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.571,72
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:086,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:087,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
15:08397,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,03
|Açılış
|: 397,98
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.555.335
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|12.216.494
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.344.772
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.018.728
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.418.616
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,03
|12.946.491
|% -5,17
|
|RTALB
|35,78
|31.661.758
|% -4,13
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.645.762
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,87
|860.550.435
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,87
|860.550.435
|% -3,75
|
|EKGYO
|2,30
|756.413.754
|% -1,71
|
|GARAN
|8,02
|743.512.989
|% 1,78
|
|THYAO
|12,14
|679.006.834
|% 2,88
|
|TRKCM
|4,66
|650.511.789
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,30
|756.413.754
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,86
|344.813.456
|% 3,33
|
|ODAS
|2,98
|540.152.949
|% 4,56
|
|TSPOR
|4,87
|860.550.435
|% -3,75
|
|TRKCM
|4,66
|650.511.789
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5855
|8,6286
|% -0,22
|
|Frank
|7,2260
|7,2695
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-4,81
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.604
|-13,00
|
|Tam
|2.660
|2.672
|-13,40
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-6,50
|
|Çeyrek
|648
|654
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,27
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:21DURDO
Yüzde 5.02 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 981 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1290, 86 artarak (% 1.19 ) 110, 002
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SISE, MERIT, MEGAP, TKURU, MEGAP
-
15:18
EMNIS, CUSAN, CELHA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
ISATR, EKIZ, KPHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında