Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

16.07.2020 15:12
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fonun TEFAS platformunda işlem görmeye başlaması ile birlikte güncellenen izahname ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860085


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:08119.313
Değişim :  1,33% |  1.571,72
Açılış :  118.735  
Önceki Kapanış :  117.741  
En Yüksek
119.451 En Düşük
118.735
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 5,06 9.555.335 % 10,00  
BURVA 33,22 12.216.494 % 10,00  
YESIL 17,84 16.344.772 % 9,99  
KENT 1.248,30 20.018.728 % 9,99  
FMIZP 66,60 28.418.616 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5855 8,6286 % -0,22  
Frank 7,2260 7,2695 % -0,05  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -4,81  
Altın Gr. 398 398 -1,22  
Cumhuriyet 2.582 2.604 -13,00  
Tam 2.660 2.672 -13,40  
Yarım 1.291 1.307 -6,50  
Çeyrek 648 654 -3,30  
Gümüş.Ons 19,22 19,27 -0,17  
Gümüş Gr. 4,24 4,24 -0,04  
B. Petrol 43,48 43,48 -0,31  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru