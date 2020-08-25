***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar14.08.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte sunulumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871046BIST