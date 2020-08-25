***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.08.2020 14:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
14.08.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte sunulumuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871046
BIST
15:311.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:317,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
15:318,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:31457,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 457,79
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:31
|INTEM
|14,30
|3.946.378
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|33.746.588
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.798.894
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|RAYSG
|6,89
|10.968.339
|% -6,26
|
|THYAO
|11,46
|1.301.396.103
|% 3,43
|
|PETKM
|4,16
|955.440.607
|% 0,48
|
|SASA
|16,29
|890.102.305
|% 9,33
|
|TUPRS
|84,25
|539.151.177
|% -0,06
|
|YKBNK
|2,09
|510.356.997
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,09
|510.356.997
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,91
|446.539.867
|% -1,04
|
|PETKM
|4,16
|955.440.607
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,06
|444.529.333
|% 4,79
|
|BJKAS
|3,23
|376.285.582
|% 1,57
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3983
|% 0,28
|
|Euro
|8,7298
|8,7440
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6796
|9,7282
|% 0,69
|
|Frank
|8,0944
|8,1432
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9662
|1,9761
|% 0,21
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,79
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-28,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-23,96
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-11,59
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|0,53
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 11 artarak (% 0.01 ) 1, 022
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, TKURU, SERVE, ORMA
-
15:46
ALKA, AKYHO, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
DERAS, MERIT, SELGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 138 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem