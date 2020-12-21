***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.12.2020 17:07
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894087
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0450
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,11
|Açılış
|: 464,65
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|PEKGY
|2,73
|250.788.306
|% 1,49
|
|IHLGM
|1,26
|111.769.951
|% -1,56
|
|KLGYO
|2,55
|154.878.917
|% -3,04
|
|TURSG
|6,14
|224.769.024
|% -2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6701
|7,6736
|% 0,59
|
|Euro
|9,3648
|9,3729
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,1707
|10,2217
|% -0,91
|
|Frank
|8,6035
|8,6554
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0385
|2,0487
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,11
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|-1,86
|