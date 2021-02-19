***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.02.2021 18:07
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.11.2018 tarihinde yayınlanan izahnamenin güncel hali ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911106
BIST
17:591.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,02
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
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1.567
En Düşük
1.550
17:596,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
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6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,4400
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|Önceki Kapanış
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8,4791
En Düşük
8,4198
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En Yüksek
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|Açılış
|: 399,06
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|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.134.578
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|120.984.805
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|6.179.292
|% 9,99
|
|BRKSN
|13,76
|77.257.380
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.122.967
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.362.531
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.724.297
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.455.247
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.362.531
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.378.825.384
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.095.290.371
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.377.249
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.777.486.973
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.377.249
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.777.486.973
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.553.503
|% 1,96
|
|PETKM
|5,19
|1.328.042.077
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,44
|619.579.595
|% -0,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9612
|6,9653
|% 0,01
|
|Euro
|8,4419
|8,4502
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7234
|9,7722
|% 0,09
|
|Frank
|7,7405
|7,7872
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8501
|1,8593
|% -0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,69
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,08
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-0,18
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