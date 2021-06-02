***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2021 16:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939637
BIST
17:221.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:228,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0960
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:2210,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1079
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:22526,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,31
|Açılış
|: 526,87
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.798.627
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.737
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.620.887
|% -10,00
|
|DARDL
|18,90
|28.309.924
|% -9,91
|
|METUR
|25,12
|37.272.870
|% -8,99
|
|IZFAS
|6,70
|15.884.306
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,12
|13.548.458
|% -8,46
|
|SASA
|35,34
|1.600.579.177
|% 4,25
|
|THYAO
|13,61
|1.353.148.591
|% 0,89
|
|GARAN
|8,06
|1.193.001.017
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|805.136.688
|% 3,05
|
|TUPRS
|101,50
|761.162.756
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|618.736.222
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|354.847.113
|% 3,37
|
|GARAN
|8,06
|1.193.001.017
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|805.136.688
|% 3,05
|
|TSKB
|1,37
|141.127.213
|% 0,74
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6129
|8,6150
|% 1,13
|
|Euro
|10,5104
|10,5166
|% 1,04
|
|Sterlin
|12,1607
|12,2217
|% 1,18
|
|Frank
|9,5340
|9,5915
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% 1,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,88
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.464
|3.551
|41,51
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|20,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:33TRILC
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 38.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 853, 214 adet işlem
-
17:32OZBAL
Yüzde 4.99 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 069, 210 adet işlem
-
17:31ZOREN
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 018, 711 adet işlem
-
17:30BEYAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 966, 791 adet işlem
-
17:29FLAP
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 713 adet işlem