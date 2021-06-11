***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.06.2021 12:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname tadil metnine göre güncellenmiş izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941951
BIST
13:371.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
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1.464
En Düşük
1.460
13:378,3866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
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|Açılış
|: 8,3650
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|Önceki Kapanış
|: 8,4600
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8,4469
En Düşük
8,2851
13:3710,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
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|Açılış
|: 10,1600
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|Önceki Kapanış
|: 10,2950
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10,3018
En Düşük
10,0982
13:37509,51
En Yüksek
|Değişim
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|| -4,97
|Açılış
|: 509,51
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|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler13:37
|OYYAT
|22,54
|148.471.767
|% 9,95
|
|MZHLD
|51,90
|4.243.204
|% 7,90
|
|LUKSK
|53,75
|14.076.979
|% 7,80
|
|EUKYO
|5,82
|2.415.297
|% 7,58
|
|LINK
|34,80
|18.319.130
|% 7,34
|
|MERIT
|155,20
|2.261.264
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|17.167.029
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,00
|122.778
|% -8,05
|
|TKURU
|162,20
|4.129.998
|% -7,42
|
|YAPRK
|34,12
|3.948.054
|% -6,37
|
|THYAO
|14,58
|749.366.471
|% 1,04
|
|GARAN
|8,53
|673.103.220
|% 0,59
|
|ASELS
|15,81
|438.846.666
|% 0,70
|
|FENER
|37,08
|404.339.685
|% 1,48
|
|TUPRS
|104,70
|378.337.705
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,14
|328.996.329
|% -0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|206.815.021
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|244.523.985
|% 0,44
|
|GARAN
|8,53
|673.103.220
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|86.879.170
|% 0,71
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3852
|8,3866
|% -0,49
|
|Euro
|10,1915
|10,1966
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,8125
|11,8717
|% -0,84
|
|Frank
|9,3019
|9,3580
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2244
|2,2355
|% -0,72
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,00
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|3.368
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,60
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,22
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,61
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|0,18
|