***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname tadil metnine göre güncellenmiş izahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941951BIST