***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2021 17:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966541
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0550
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3344
En Düşük
10,2576
18:05503,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 503,22
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
505,07
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8493
|8,8680
|% 0,14
|
|Euro
|10,2670
|10,3234
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,0110
|12,0713
|% 0,43
|
|Frank
|9,5351
|9,5925
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3529
|2,3647
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|8,02
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,03
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|2,00
|