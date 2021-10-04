***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmışÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966541BIST