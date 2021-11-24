***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.11.2021 17:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979486
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2658
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -0,5415
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -4,83%
|| -0,6969
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05706,11
En Yüksek
|Değişim
|: -4,39%
|| -32,44
|Açılış
|: 706,11
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2540
|12,3079
|% -3,90
|
|Euro
|13,7302
|13,7898
|% -4,48
|
|Sterlin
|16,3371
|16,4191
|% -4,52
|
|Frank
|13,0730
|13,1518
|% -4,49
|
|Riyal
|3,2666
|3,2830
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-7,40
|
|Altın Gr.
|707
|707
|-31,38
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,31
|9,32
|-0,45
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,07
|