***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.12.2021 15:14
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980888
BIST
15:331.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 31,11
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:3313,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0790
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:3315,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0767
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:33782,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,42
|Açılış
|: 782,52
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MAKTK
|3,74
|45.071.888
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.760.650
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|183.297.335
|% -9,92
|
|THYAO
|18,79
|2.667.635.891
|% 2,96
|
|GARAN
|11,74
|1.214.708.916
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,40
|1.155.396.913
|% 0,53
|
|KOZAL
|135,00
|970.909.750
|% 4,73
|
|SISE
|13,34
|950.889.083
|% 0,15
|
|TSKB
|1,62
|481.654.720
|% 8,00
|
|SKBNK
|1,21
|242.290.984
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|602.990.737
|% 1,47
|
|ODAS
|1,59
|226.950.989
|% 3,25
|
|THYAO
|18,79
|2.667.635.891
|% 2,96
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7317
|13,7400
|% 0,56
|
|Euro
|15,5289
|15,5600
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,1674
|18,2585
|% 0,04
|
|Frank
|14,8871
|14,9768
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6509
|3,6692
|% 0,31
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,03
|
|Altın Gr.
|784
|784
|4,71
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|1,95
|