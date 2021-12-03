***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.12.2021 15:15
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Ünlü Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980891
BIST
15:391.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 31,30
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:3913,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0667
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:3915,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0249
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:39782,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,70
|Açılış
|: 782,80
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MAKTK
|3,74
|46.876.616
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|34.590.507
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.760.650
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|183.977.484
|% -9,92
|
|THYAO
|18,82
|2.819.304.886
|% 3,12
|
|GARAN
|11,73
|1.238.253.785
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,39
|1.161.411.661
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,60
|981.312.339
|% 4,42
|
|SISE
|13,33
|960.565.646
|% 0,08
|
|TSKB
|1,60
|495.377.673
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|248.232.604
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,46
|610.086.114
|% 1,76
|
|THYAO
|18,82
|2.819.304.886
|% 3,12
|
|ODAS
|1,59
|227.998.532
|% 3,25
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7221
|13,7300
|% 0,49
|
|Euro
|15,5113
|15,5337
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,1734
|18,2645
|% 0,08
|
|Frank
|14,8781
|14,9678
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6494
|3,6677
|% 0,27
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|6,65
|
|Altın Gr.
|783
|783
|3,70
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.148
|5.283
|99,91
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|48,33
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|24,17
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,98
|