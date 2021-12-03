***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.12.2021 15:15
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ünlü Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980892
BIST
15:351.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 30,50
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:3513,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0734
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:3515,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0406
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:35782,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,55
|Açılış
|: 782,65
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.760.650
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|183.593.203
|% -9,92
|
|THYAO
|18,87
|2.763.859.116
|% 3,40
|
|GARAN
|11,73
|1.229.670.649
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,39
|1.160.167.910
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,80
|976.362.758
|% 4,58
|
|SISE
|13,34
|952.380.646
|% 0,15
|
|TSKB
|1,61
|494.730.451
|% 7,33
|
|SKBNK
|1,21
|248.049.963
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|607.474.172
|% 1,47
|
|THYAO
|18,87
|2.763.859.116
|% 3,40
|
|ODAS
|1,58
|227.224.188
|% 2,60
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7385
|13,7423
|% 0,58
|
|Euro
|15,5233
|15,5855
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,1570
|18,2480
|% -0,01
|
|Frank
|14,8736
|14,9632
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6483
|3,6666
|% 0,24
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,03
|
|Altın Gr.
|784
|784
|4,71
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|1,95
|