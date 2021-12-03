***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.12.2021 15:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25/11/2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980894
BIST
15:491.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 30,92
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:4913,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0897
|Açılış
|: 13,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:4915,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0367
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:49783,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 3,97
|Açılış
|: 783,07
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MAKTK
|3,74
|48.920.450
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|35.150.518
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.788.898
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|184.295.827
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.855.346.376
|% 2,74
|
|GARAN
|11,73
|1.258.694.893
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,39
|1.163.044.443
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,80
|995.586.703
|% 4,58
|
|SISE
|13,30
|964.921.420
|% -0,15
|
|TSKB
|1,61
|495.736.762
|% 7,33
|
|SKBNK
|1,20
|248.338.412
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,45
|628.235.196
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.855.346.376
|% 2,74
|
|ODAS
|1,59
|228.283.776
|% 3,25
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7404
|13,7472
|% 0,61
|
|Euro
|15,5106
|15,5479
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,1718
|18,2629
|% 0,07
|
|Frank
|14,8774
|14,9671
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6496
|3,6679
|% 0,28
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|6,76
|
|Altın Gr.
|783
|783
|3,70
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.148
|5.283
|99,91
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|48,33
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|24,17
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,98
|