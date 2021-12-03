***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25/11/2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980894BIST