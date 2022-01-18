***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2022 16:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994890
BIST
16:212.057
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -29,18
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.050
16:2113,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1304
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:2115,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1110
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:21788,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,12
|Açılış
|: 788,23
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ANHYT
|14,45
|40.218.754
|% 4,33
|
|ALKIM
|20,12
|73.811.326
|% 2,60
|
|AKSUE
|26,38
|8.849.834
|% 1,70
|
|AKBNK
|7,80
|1.480.456.224
|% 0,65
|
|ALKA
|17,11
|3.769.972
|% 0,53
|
|DOBUR
|92,70
|13.724.107
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|122.682.995
|% -10,00
|
|PKENT
|329,10
|65.469.669
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|PRKAB
|51,70
|180.417.308
|% -7,68
|
|GARAN
|12,00
|2.852.402.231
|% 0,08
|
|THYAO
|27,58
|2.704.787.444
|% -2,48
|
|KRDMD
|12,33
|2.356.615.960
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,06
|1.911.725.739
|% 0,74
|
|AKBNK
|7,80
|1.480.456.224
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,06
|1.911.725.739
|% 0,74
|
|GARAN
|12,00
|2.852.402.231
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,49
|517.565.991
|% -0,80
|
|AKBNK
|7,80
|1.480.456.224
|% 0,65
|
|HALKB
|5,50
|1.052.560.591
|% 0,92
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5610
|13,5747
|% 1,02
|
|Euro
|15,4359
|15,4486
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,3867
|18,4789
|% 0,60
|
|Frank
|14,7644
|14,8533
|% 0,87
|
|Riyal
|3,6078
|3,6259
|% 1,06
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-8,24
|
|Altın Gr.
|793
|793
|6,77
|
|Cumhuriyet
|5.253
|5.332
|33,00
|
|Tam
|5.236
|5.369
|39,30
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|19,01
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,07
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,71
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 57 kaybederek (% -1.32 ) 2, 281
-
16:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KRDMD
-
16:34XU100
Endeks 2, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 26, 712.00 milyon TL de
-
16:34RNPOL
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 220, 955 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 2, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 26, 385.00 milyon TL de