***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.01.2022 10:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihi 20/01/2022 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995130
BIST
11:591.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,40
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
11:5913,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0800
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
11:5915,4445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1273
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
11:59794,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,56
|Açılış
|: 794,03
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler11:59
|UFUK
|24,22
|1.301.220
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|79.060
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|640.717
|% 9,71
|
|EUHOL
|3,68
|19.975.685
|% 8,24
|
|GWIND
|7,11
|45.559.038
|% 7,08
|
|PKENT
|296,20
|3.658.311
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.269.815
|% -9,87
|
|QNBFL
|87,35
|357.786
|% -9,29
|
|KUTPO
|91,45
|67.626.217
|% -9,28
|
|THYAO
|27,02
|1.487.848.705
|% 0,52
|
|KRDMD
|12,00
|1.324.884.725
|% 1,27
|
|PETKM
|8,88
|902.989.160
|% 1,60
|
|SISE
|13,99
|849.850.593
|% -1,34
|
|YKBNK
|3,96
|764.492.363
|% 3,94
|
|YKBNK
|3,96
|764.492.363
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,43
|442.581.313
|% 2,10
|
|KRDMD
|12,00
|1.324.884.725
|% 1,27
|
|PETKM
|8,88
|902.989.160
|% 1,60
|
|TSKB
|1,55
|122.814.099
|% 1,97
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6014
|13,6094
|% 0,59
|
|Euro
|15,4340
|15,4445
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,4392
|18,5316
|% 0,56
|
|Frank
|14,7929
|14,8820
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6144
|3,6325
|% 0,49
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,15
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,49
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|0,12
|
|B. Petrol
|87,73
|87,73
|0,22
|
Seans Raporu
11:59
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-
12:14ALARK
Yüzde 4.17 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 778 adet işlem
-
12:13AYDEM
Yüzde 4.39 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 123, 763 adet işlem
-
12:12SANEL
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 663, 848 adet işlem
-
12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, GUBRF, TTKOM
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 42 artarak (% 0.98 ) 1, 792