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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

19.01.2022 10:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ünlü Portföy Has-Kar Serbest Özel Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihi 20/01/2022 'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995130


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Altın Gr. 794 794 4,49  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,68 23,71 0,22  
Gümüş Gr. 10,33 10,35 0,12  
B. Petrol 87,73 87,73 0,22  
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