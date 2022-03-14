***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.03.2022 11:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010241
BIST
13:142.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 32,19
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
13:1414,7540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0113
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
13:1416,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0728
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
13:14930,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,59
|Açılış
|: 930,73
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler13:12
|RAYSG
|11,78
|920.243
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.118.607
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.457.769
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.314.523
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.186.251
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|236.801
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|149.070.143
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.140.113
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,68
|16.242.580
|% -7,80
|
|ALCTL
|24,16
|34.915.337
|% -6,36
|
|THYAO
|26,88
|1.892.028.472
|% 1,74
|
|FROTO
|264,50
|899.574.116
|% 8,45
|
|GARAN
|11,84
|809.291.889
|% 0,59
|
|SISE
|13,88
|738.886.700
|% 2,59
|
|KRDMD
|15,07
|722.384.028
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,74
|328.817.922
|% 1,36
|
|PETKM
|8,32
|698.108.513
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,14
|91.827.757
|% 4,59
|
|ADESE
|0,71
|53.772.836
|% 4,41
|
|ODAS
|1,57
|114.631.616
|% 3,29
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7270
|14,7343
|% -0,21
|
|Euro
|16,1673
|16,2037
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1580
|19,2541
|% -0,16
|
|Frank
|15,7156
|15,8102
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9139
|3,9335
|% -0,26
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-20,38
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,15
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|-11,00
|
|Tam
|6.141
|6.296
|-33,22
|
|Yarım
|2.968
|3.046
|-16,07
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,23
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,20
|
Seans Raporu
13:12
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866