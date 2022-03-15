***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.03.2022 11:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010514
BIST
11:322.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,47
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.080
11:3214,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:3216,3089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1206
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:32919,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,02
|Açılış
|: 919,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:32
|TSPOR
|5,73
|230.842.482
|% 9,98
|
|FENER
|28,54
|80.467.752
|% 8,02
|
|MEPET
|2,73
|13.678.849
|% 7,48
|
|HLGYO
|1,84
|58.541.841
|% 6,98
|
|GSRAY
|3,19
|59.168.378
|% 6,69
|
|GRSEL
|9,05
|222.531.624
|% -8,31
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,01
|813.056
|% -4,44
|
|PEKGY
|1,00
|10.385.793
|% -3,85
|
|MANAS
|20,34
|5.908.183
|% -3,78
|
|KRDMD
|15,00
|951.352.183
|% 1,49
|
|GARAN
|11,85
|764.993.199
|% -0,08
|
|EREGL
|34,58
|685.507.698
|% 0,52
|
|THYAO
|26,46
|649.331.520
|% -0,60
|
|FROTO
|269,20
|631.994.005
|% 0,37
|
|KARSN
|4,09
|352.004.536
|% 5,14
|
|YKBNK
|3,76
|280.071.268
|% 0,27
|
|ODAS
|1,55
|105.992.267
|% 0,65
|
|GARAN
|11,85
|764.993.199
|% -0,08
|
|KRDMD
|15,00
|951.352.183
|% 1,49
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8007
|14,8071
|% 0,18
|
|Euro
|16,2806
|16,3089
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,2036
|19,2999
|% 0,16
|
|Frank
|15,6994
|15,7939
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9320
|3,9518
|% 0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,92
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,02
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,25
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866