***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.03.2022 11:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010516
BIST
11:502.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,56
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:5014,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0397
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:5016,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1328
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:50920,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,37
|Açılış
|: 920,54
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:50
|AYEN
|9,98
|42.232.820
|% 9,91
|
|TSPOR
|5,72
|300.533.904
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,87
|66.557.463
|% 8,72
|
|FENER
|28,30
|85.506.037
|% 7,12
|
|MERIT
|33,88
|4.920.300
|% 6,81
|
|GRSEL
|9,02
|237.501.528
|% -8,61
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|2,99
|909.855
|% -5,08
|
|PEKGY
|1,00
|11.088.306
|% -3,85
|
|MANAS
|20,38
|6.860.043
|% -3,60
|
|KRDMD
|15,01
|1.010.407.673
|% 1,56
|
|GARAN
|11,84
|798.462.726
|% -0,17
|
|EREGL
|34,58
|757.530.796
|% 0,52
|
|THYAO
|26,42
|741.975.805
|% -0,75
|
|FROTO
|270,50
|672.250.372
|% 0,86
|
|KARSN
|4,11
|431.316.266
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,75
|311.135.694
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,34
|260.429.694
|% 0,30
|
|ODAS
|1,55
|107.642.510
|% 0,65
|
|KRDMD
|15,01
|1.010.407.673
|% 1,56
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8105
|14,8196
|% 0,27
|
|Euro
|16,3021
|16,3211
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,2225
|19,3189
|% 0,26
|
|Frank
|15,7077
|15,8023
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9345
|3,9543
|% 0,09
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,92
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,02
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,25
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866