***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.08.2022 12:22
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057056
BIST
12:083.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,66
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.019
12:0818,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:0818,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:081.020,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.020,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:08
|HKTM
|13,31
|922.343
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.284.536
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.421.232
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|328.896.319
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,19
|8.976.193
|% -8,43
|
|ALCTL
|31,84
|45.523.333
|% -8,29
|
|DENGE
|2,25
|37.801.829
|% -7,41
|
|LKMNH
|17,08
|11.558.422
|% -7,22
|
|THYAO
|69,25
|2.261.241.941
|% -0,57
|
|SISE
|25,56
|1.877.717.544
|% 0,24
|
|EREGL
|30,12
|1.394.667.376
|% 2,17
|
|KRDMD
|12,22
|1.322.330.621
|% 4,00
|
|TUPRS
|334,00
|1.179.441.825
|% 1,52
|
|YKBNK
|5,77
|1.027.375.945
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,63
|470.316.452
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,22
|1.322.330.621
|% 4,00
|
|ISCTR
|6,89
|742.383.892
|% -1,57
|
|ALBRK
|1,93
|207.576.782
|% -1,53
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0954
|18,1032
|% 0,13
|
|Euro
|18,2559
|18,2645
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,4596
|21,5672
|% -0,16
|
|Frank
|18,8308
|18,9442
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8050
|4,8291
|% 0,19
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-37,00
|
|Tam
|6.847
|6.901
|-36,00
|
|Yarım
|3.336
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,19
|95,19
|-1,40
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 44 artarak (% 0.09 ) 2, 684
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, DIRIT, AZTEK, SEYKM, OYLUM
-
12:23
RYGYO, UFUK, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
CLEBI, EMNIS, LKMNH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında