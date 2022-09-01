***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2022 18:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (TL) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059417
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1369
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05992,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,91
|Açılış
|: 992,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|143.472.909
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|531.661.509
|% 9,99
|
|YUNSA
|47,14
|55.008.721
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.689.999
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|289.591
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.935.205
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|102.958.400
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.836.291
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.883.648.835
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.088.713.743
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.805.759.184
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.639.842.414
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.353.656.231
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.639.842.414
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.957.692.503
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.088.713.743
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.597.843.485
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.237.468.894
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2086
|18,2129
|% 0,15
|
|Euro
|18,1403
|18,1600
|% -0,75
|
|Sterlin
|20,9479
|21,0530
|% -0,63
|
|Frank
|18,4440
|18,5551
|% -0,47
|
|Riyal
|4,8309
|4,8551
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-14,72
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.684
|6.753
|-21,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-2,42
|