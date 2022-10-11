***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.10.2022 16:25
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070788
BIST
17:163.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -7,84
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
17:1618,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
17:1618,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
17:16995,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,72
|Açılış
|: 995,98
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KONTR
|90,75
|853.116.567
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,27
|222.161.943
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|44.119.875
|% 9,99
|
|SEKFK
|10,58
|29.016.618
|% 9,98
|
|KRONT
|57,85
|37.562.460
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|93.835.733
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|921.482
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.813.174
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,89
|60.886.779
|% -9,02
|
|MOBTL
|2,65
|221.772.449
|% -7,67
|
|THYAO
|85,35
|4.138.189.740
|% -0,93
|
|PETKM
|14,66
|2.691.757.916
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.489.538.344
|% 1,09
|
|SASA
|85,40
|2.428.757.062
|% -0,41
|
|YKBNK
|8,18
|2.368.402.447
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,32
|1.663.047.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,18
|2.368.402.447
|% 1,61
|
|ISCTR
|8,26
|1.649.616.977
|% 0,24
|
|AKBNK
|12,93
|2.489.538.344
|% 1,09
|
|PETKM
|14,66
|2.691.757.916
|% 0,69
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5801
|18,5837
|% 0,04
|
|Euro
|18,0266
|18,0395
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,5039
|20,6068
|% 0,11
|
|Frank
|18,5521
|18,6639
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-1,06
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-32,00
|
|Tam
|6.702
|6.758
|-23,00
|
|Yarım
|3.265
|3.304
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.652
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,20
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30MARTI
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 875, 530 adet işlem
-
17:29ULUFA
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 099, 543 adet işlem
-
17:27GEREL
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 027, 086 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 23 kaybederek (% -0.11 ) 3, 916
-
17:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, AKBNK