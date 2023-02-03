***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.02.2023 14:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109408
BIST
15:124.894
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 142,22
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.901
En Düşük
4.727
15:1218,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
15:1220,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0325
|Açılış
|: 20,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5890
En Düşük
20,4509
15:121.158,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.158,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.154,80
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ISSEN
|63,80
|43.658.812
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|6.931.500
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|25.622.428
|% 10,00
|
|DESA
|51,25
|12.415.965
|% 9,98
|
|ONCSM
|85,40
|4.809.130
|% 9,98
|
|CANTE
|71,55
|374.289.751
|% -10,00
|
|MRSHL
|526,60
|72.338.152
|% -8,42
|
|KOZAL
|520,30
|5.659.602.893
|% -5,40
|
|GUBRF
|211,90
|2.897.119.058
|% -5,23
|
|LUKSK
|84,30
|23.757.438
|% -3,82
|
|THYAO
|138,60
|6.513.918.584
|% 2,97
|
|KOZAL
|520,30
|5.659.602.893
|% -5,40
|
|SISE
|42,72
|3.238.180.445
|% 7,12
|
|AKBNK
|15,78
|3.036.308.288
|% 4,78
|
|GUBRF
|211,90
|2.897.119.058
|% -5,23
|
|EKGYO
|7,07
|1.823.148.939
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,78
|3.036.308.288
|% 4,78
|
|YKBNK
|8,69
|1.515.498.393
|% 5,46
|
|ISCTR
|10,26
|1.329.975.364
|% 5,02
|
|PETKM
|15,63
|1.975.718.884
|% 2,56
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8180
|18,8236
|% 0,12
|
|Euro
|20,5647
|20,5747
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,0022
|23,1176
|% 0,30
|
|Frank
|20,5220
|20,6456
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9998
|5,0249
|% 0,11
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.808
|7.926
|-70,00
|
|Tam
|7.852
|7.903
|42,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|20,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,04
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,04
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27CONSE
Yüzde 6.87 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 373, 640 adet işlem
-
15:26ULAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 561 adet işlem
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 35 artarak (% 3.11 ) 4, 387
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, DGGYO, BRLSM, DESA, ULAS, UZERB, ANHYT, GOZDE, ZEDUR, MOBTL
-
15:25
VKING, RODRG, MERCN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında