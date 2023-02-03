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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

03.02.2023 14:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Fon İzahnamesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109408


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DITAS 32,12 6.931.500 % 10,00  
FLAP 13,09 25.622.428 % 10,00  
DESA 51,25 12.415.965 % 9,98  
ONCSM 85,40 4.809.130 % 9,98  
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Riyal 4,9998 5,0249 % 0,11  
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15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 2,03  
Altın Gr. 1.158 1.158 2,32  
Cumhuriyet 7.808 7.926 -70,00  
Tam 7.852 7.903 42,00  
Yarım 3.836 3.867 20,00  
Çeyrek 1.918 1.934 11,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,47 -0,01  
Gümüş Gr. 14,20 14,22 0,04  
B. Petrol 82,13 82,13 -0,04  
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