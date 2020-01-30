***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.01.2020 tarih ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu için Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29.maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca değerleme hizmeti aldığımız "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ile üç yıllık sürenin dolması sebebi ile Gayrimenkul Değerleme Şirketinin değiştirilmesine ve buna istinaden,Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için değerleme hizmetinin Galata Taşınmaz Değerleme ve Dan.Hiz.A.Ş.'den,2020 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için de değerleme hizmetlerinin Galata Taşınmaz Değerleme ve Dan.Hiz.A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815498BIST