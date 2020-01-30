***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 16:22
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.01.2020 tarih ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu için Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29.maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca değerleme hizmeti aldığımız "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ile üç yıllık sürenin dolması sebebi ile Gayrimenkul Değerleme Şirketinin değiştirilmesine ve buna istinaden,
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için değerleme hizmetinin Galata Taşınmaz Değerleme ve Dan.Hiz.A.Ş.'den,2020 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için de değerleme hizmetlerinin Galata Taşınmaz Değerleme ve Dan.Hiz.A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815498
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,16
|Açılış
|: 303,22
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8002
|7,8393
|% 0,91
|
|Frank
|6,1396
|6,1766
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,07
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
|
|B. Petrol
|57,88
|57,88
|-1,03
|