***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 18:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UPG kodlu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun, 01.01.2021 tarihinden itibaren fon hizmet birimi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Fon içtüzüğünde ilgili maddeler tadil edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891514
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,8165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0509
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05461,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.879
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.345.371
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|607.292.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8124
|7,8165
|% 0,58
|
|Euro
|9,4906
|9,4978
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,5053
|10,5580
|% 0,78
|
|Frank
|8,7497
|8,8024
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0795
|2,0899
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-8,82
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|0,27
|