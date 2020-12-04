***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUG2 kodlu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun, 01.01.2021 tarihinden itibaren fon hizmet birimi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Fon içtüzüğünde ilgili maddeler tadil edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891515BIST