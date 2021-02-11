***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 16:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi tadil metni ve duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909082
BIST
17:311.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
17:317,0183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
17:318,5404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
17:31415,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,24
|Açılış
|: 415,63
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
415,45
BIST En Aktif Hisseler17:29
|IDEAS
|29,92
|17.923.925
|% 10,00
|
|IDGYO
|9,47
|5.957.951
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|31.162.660
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.527.299
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,41
|423.198.678
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|44.866.365
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,44
|75.340.993
|% -8,68
|
|DAGHL
|17,10
|6.608.718
|% -6,81
|
|SAMAT
|6,77
|29.741.926
|% -6,49
|
|KOZAL
|137,30
|1.736.953.647
|% 0,37
|
|SISE
|7,82
|1.203.079.982
|% 1,56
|
|KOZAA
|17,83
|1.023.909.456
|% 5,13
|
|GARAN
|9,99
|976.718.327
|% -1,87
|
|PETKM
|5,12
|970.107.197
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|915.693.312
|% -1,90
|
|DOHOL
|3,54
|667.991.384
|% 0,85
|
|PETKM
|5,12
|970.107.197
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|1.203.079.982
|% 1,56
|
|KARSN
|5,23
|605.423.552
|% 8,73
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0150
|7,0173
|% -0,57
|
|Euro
|8,5330
|8,5387
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,6784
|9,7270
|% -0,51
|
|Frank
|7,8580
|7,9053
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8668
|1,8762
|% -0,46
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,88
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,40
|61,40
|-0,07
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 69 kaybederek (% -0.20 ) 1, 358
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, DNISI, NIBAS, DENGE, VERTU, KONTR, IDEAS, YESIL, MAKTK, IDGYO
-
17:42
BEYAZ, PSDTC, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
QNBFB, DITAS, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 100 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 115 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem