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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2021 16:10



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972187


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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 16,55  
Altın Gr. 558 558 4,72  
Cumhuriyet 3.678 3.734 47,00  
Tam 3.664 3.756 52,12  
Yarım 1.771 1.817 25,21  
Çeyrek 888 909 12,61  
Gümüş.Ons 24,51 24,54 0,22  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 0,06  
B. Petrol 85,61 85,61 0,97  
Seans Raporu 17:02
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