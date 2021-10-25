***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 16:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972187
BIST
17:021.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,72
|Açılış
|: 1.475
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.494
En Düşük
1.471
17:029,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0213
|Açılış
|: 9,6100
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,8485
En Düşük
9,5774
17:0211,1342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0582
|Açılış
|: 11,1500
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,1139
17:02557,90
En Yüksek
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|: 0,78%
|| 4,34
|Açılış
|: 558,08
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|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MERIT
|26,18
|24.277.601
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.768.332
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.360.207
|% 9,93
|
|RODRG
|13,95
|2.587.221
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.769.303
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|55.987.576
|% -9,96
|
|AGESA
|19,97
|8.640.029
|% -6,86
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|DOBUR
|39,10
|8.808.311
|% -4,96
|
|GARAN
|9,10
|3.374.238.413
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,61
|1.013.053.330
|% 1,16
|
|SASA
|29,52
|926.776.932
|% 4,46
|
|SISE
|8,65
|792.772.067
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,53
|755.747.462
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,61
|1.013.053.330
|% 1,16
|
|GARAN
|9,10
|3.374.238.413
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,98
|394.116.513
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,53
|755.747.462
|% 1,47
|
|ODAS
|1,40
|163.559.970
|% 0,00
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5788
|9,5813
|% -0,22
|
|Euro
|11,1232
|11,1342
|% -0,52
|
|Sterlin
|13,1745
|13,2406
|% 0,06
|
|Frank
|10,4146
|10,4773
|% -0,27
|
|Riyal
|2,5536
|2,5664
|% 0,04
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|16,55
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|52,12
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|25,21
|
|Çeyrek
|888
|909
|12,61
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,97
|