***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 16:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972188
BIST
16:471.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:479,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:4711,1692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0232
|Açılış
|: 11,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1455
16:47557,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,27
|Açılış
|: 557,84
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MERIT
|26,18
|24.259.301
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.213.097
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.434.156
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.300.407
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.569.383
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|49.990.633
|% -9,96
|
|AGESA
|19,99
|8.275.720
|% -6,76
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,98
|302.549.111
|% -4,81
|
|GARAN
|9,10
|3.292.505.469
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,60
|951.311.796
|% 0,78
|
|SASA
|29,56
|862.056.864
|% 4,60
|
|KRDMD
|7,54
|731.563.375
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,52
|730.331.991
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,60
|951.311.796
|% 0,78
|
|GARAN
|9,10
|3.292.505.469
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,97
|367.021.590
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,52
|730.331.991
|% 1,28
|
|ODAS
|1,40
|158.060.219
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6084
|9,6136
|% 0,11
|
|Euro
|11,1585
|11,1692
|% -0,21
|
|Sterlin
|13,1768
|13,2429
|% 0,07
|
|Frank
|10,4179
|10,4807
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5535
|2,5663
|% 0,04
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|16,55
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|52,12
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|25,21
|
|Çeyrek
|888
|909
|12,61
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,97
|
Seans Raporu
16:47
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16:59INTEM
Yüzde 4.64 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 771 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 1, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 19, 257.00 milyon TL de
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16:58ASUZU
Yüzde 6.14 oranında artışla 19.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 181, 739 adet işlem
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16:57ZOREN
Yüzde 9.55 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 469, 936 adet işlem
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16:56DMSAS
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 519, 167 adet işlem