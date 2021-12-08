***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 14:59
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981942
BIST
16:161.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,29
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
16:1613,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1881
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:1615,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2628
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:16785,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 10,72
|Açılış
|: 785,10
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:16
|BAGFS
|13,97
|11.443.271
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.585.544
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.146.466
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|117.112.865
|% -9,97
|
|THYAO
|20,22
|3.830.531.392
|% 5,31
|
|SISE
|14,89
|3.697.656.655
|% 1,50
|
|GARAN
|11,96
|3.369.124.585
|% 1,10
|
|ASELS
|23,90
|2.128.979.387
|% 3,55
|
|KRDMD
|9,74
|1.958.380.412
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,54
|1.591.888.985
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,61
|1.255.270.667
|% 1,12
|
|TSKB
|1,64
|470.648.404
|% 1,23
|
|GARAN
|11,96
|3.369.124.585
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,23
|314.749.028
|% 0,82
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6585
|13,6782
|% 1,39
|
|Euro
|15,4440
|15,4799
|% 1,73
|
|Sterlin
|18,0236
|18,1140
|% 1,20
|
|Frank
|14,7745
|14,8635
|% 1,70
|
|Riyal
|3,6398
|3,6581
|% 1,54
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,34
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,60
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.279
|28,00
|
|Tam
|5.173
|5.305
|20,75
|
|Yarım
|2.500
|2.566
|10,04
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|0,38
|