***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Ocak-Aralık 2020 Dönemi Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899977
BIST
16:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:017,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:019,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:01440,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.718.750
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.707.189.718
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|865.601.664
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,33
|827.021.252
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|532.408.280
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.862.554
|% 0,88
|
|PETKM
|5,30
|693.761.430
|% 0,76
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4423
|7,4464
|% 0,99
|
|Euro
|9,0556
|9,0616
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0027
|10,0528
|% 0,32
|
|Frank
|8,3223
|8,3724
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9780
|1,9880
|% 0,95
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,48
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.990
|-33,75
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,32
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,58
|
Seans Raporu
16:01
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16:11AVHOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 907 adet işlem
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16:09XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 162.00 milyon TL de
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16:09SNGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541, 559 adet işlem
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16:08PRKAB
Yüzde 5.59 oranında artışla 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 849, 899 adet işlem
-
16:07KOZAA
Yüzde 6.17 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 926, 587 adet işlem