***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:36
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak-Aralık 2020 Dönemi Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899978
BIST
16:071.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:077,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0838
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:079,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:07440,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,28
|Açılış
|: 440,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.771.913
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.678.369
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.534.735
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,40
|2.749.409.150
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,54
|1.411.533.977
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|966.108.511
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|871.757.748
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,27
|838.060.670
|% 5,43
|
|SKBNK
|1,64
|966.108.511
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.411.533.977
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,72
|534.549.437
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,42
|480.577.659
|% 0,88
|
|PETKM
|5,30
|703.430.361
|% 0,76
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4527
|7,4570
|% 1,14
|
|Euro
|9,0658
|9,0746
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0027
|10,0528
|% 0,32
|
|Frank
|8,3243
|8,3744
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9789
|1,9888
|% 1,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,70
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-44,07
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-21,31
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|