***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:36
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Ocak-Aralık 2020 Dönemi Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899979
BIST
16:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:057,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0755
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:059,0583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0327
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:05439,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,72
|Açılış
|: 439,84
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:03
|FROTO
|148,50
|218.725.581
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|121,80
|2.719.905.057
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,54
|1.371.624.068
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|965.338.573
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|868.619.956
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,26
|831.218.218
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,65
|965.338.573
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.371.624.068
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|533.199.547
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,41
|474.019.594
|% 0,59
|
|PETKM
|5,30
|698.412.829
|% 0,76
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4435
|7,4480
|% 1,01
|
|Euro
|9,0541
|9,0595
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0080
|10,0582
|% 0,37
|
|Frank
|8,3264
|8,3766
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9790
|1,9889
|% 1,00
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-6,38
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|-34,25
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,56
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:03
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16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 98 artarak (% 0.06 ) 1, 695
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16:13ISBIR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4, 219.30 lira fiyatla işlem gören hissede 707 adet işlem
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16:11AVHOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 907 adet işlem
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16:09XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 162.00 milyon TL de
-
16:09SNGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541, 559 adet işlem