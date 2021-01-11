***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:36
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak-Aralık 2020 Dönemi Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899981
BIST
16:071.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:077,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0812
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:079,0731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:07440,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,13
|Açılış
|: 440,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:07
|FORMT
|5,39
|19.678.369
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.765.676
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.947.468
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.463.491
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,30
|2.742.857.578
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,55
|1.395.256.803
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|965.931.252
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|870.722.019
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,25
|836.999.017
|% 5,31
|
|SKBNK
|1,65
|965.931.252
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.395.256.803
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,70
|533.749.656
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,41
|477.267.841
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|703.318.646
|% 0,95
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4516
|7,4544
|% 1,10
|
|Euro
|9,0652
|9,0731
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,0027
|10,0529
|% 0,32
|
|Frank
|8,3246
|8,3748
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9789
|1,9889
|% 1,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,48
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.990
|-33,75
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,32
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,58
|