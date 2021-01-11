***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:34
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak-Aralık 2020 Dönemi Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899970
BIST
17:231.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,50
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:237,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1306
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:239,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0997
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:23442,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,79
|Açılış
|: 442,91
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:23
|TURGG
|146,30
|104.837.199
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|271.000.891
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|145.109.935
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.066.497
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.255.300
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,30
|3.234.787.739
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,48
|1.862.309.094
|% -2,36
|
|GARAN
|10,37
|1.288.671.848
|% -3,62
|
|SKBNK
|1,61
|1.155.445.191
|% 0,00
|
|TCELL
|16,72
|1.063.046.190
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,48
|1.862.309.094
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,61
|1.155.445.191
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,63
|592.186.080
|% 3,54
|
|IHLGM
|1,35
|286.894.203
|% -3,57
|
|TSKB
|1,80
|328.662.694
|% -2,17
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4982
|7,5038
|% 1,77
|
|Euro
|9,1147
|9,1253
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,0879
|10,1385
|% 1,18
|
|Frank
|8,3939
|8,4445
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9972
|2,0072
|% 1,93
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-14,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|