***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 15:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/01/2021 tarihinde yayınlanan performans sunum raporunun bağımsız denetimden geçmiş hali ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904932
BIST
17:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -47,84
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
17:057,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
17:058,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
17:05438,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 438,55
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MAALT
|279,60
|66.756.634
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|221.591.269
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,04
|18.954.392
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|60.039.178
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.828.440
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.762.781.573
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,44
|1.587.536.901
|% -3,94
|
|GARAN
|9,24
|1.428.876.928
|% -2,94
|
|KRDMD
|6,74
|1.148.245.559
|% -2,32
|
|KOZAL
|115,30
|1.021.341.816
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,44
|1.587.536.901
|% -3,94
|
|ODAS
|4,00
|1.762.781.573
|% 1,27
|
|TSKB
|1,85
|726.183.644
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|455.531.746
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|359.611.809
|% -5,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3942
|7,3981
|% 0,74
|
|Euro
|8,9526
|8,9556
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1547
|% 0,45
|
|Frank
|8,2937
|8,3437
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,76
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-7,87
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-8,94
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-4,32
|
|Çeyrek
|700
|716
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,09
|
Seans Raporu
17:03
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17:18OSMEN
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17:17VKING
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 75 kaybederek (% -2.57 ) 1, 318
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17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, SEKUR, KONTR, GLRYH, TACTR, VAKFN, RTALB, METUR, BTCIM, EUYO
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, MERIT, YAPRK, AVHOL, SONME, KAPLM, SNKRN