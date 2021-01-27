***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 15:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/01/2021 tarihinde yayınlanan performans sunum raporunun bağımsız denetimden geçmiş hali ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904936
BIST
15:441.501
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -34,76
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
15:447,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3905
En Düşük
7,3418
15:448,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
15:44437,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 437,04
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KONTR
|48,46
|173.357.609
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|19.345.016
|% 9,97
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|VAKFN
|9,08
|96.590.400
|% 9,93
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.726.998
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|4,01
|1.512.496.830
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,46
|1.358.338.253
|% -3,15
|
|GARAN
|9,30
|1.202.900.855
|% -2,31
|
|KRDMD
|6,85
|1.010.473.534
|% -0,72
|
|KARSN
|4,75
|885.452.524
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,46
|1.358.338.253
|% -3,15
|
|ODAS
|4,01
|1.512.496.830
|% 1,52
|
|TSKB
|1,88
|593.644.788
|% -2,59
|
|SKBNK
|1,48
|391.806.361
|% -1,33
|
|DOHOL
|3,83
|783.701.110
|% -5,20
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3813
|7,3859
|% 0,57
|
|Euro
|8,9412
|8,9458
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0853
|10,1358
|% 0,26
|
|Frank
|8,2775
|8,3273
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9625
|1,9724
|% 0,55
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,53
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-18,46
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-8,93
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|0,10
|