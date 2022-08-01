UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,9011
|17,9137
|% 0,01
|Euro
|18,3570
|18,4401
|% 0,65
|Sterlin
|21,9111
|22,0210
|% 0,75
|Frank
|18,7744
|18,8875
|% 0,14
|Riyal
|4,7519
|4,7757
|% -0,06
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|4,32
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,92
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|Tam
|6.798
|6.871
|37,00
|Yarım
|3.312
|3.359
|18,00
|Çeyrek
|1.661
|1.679
|9,00
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|0,00
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|B. Petrol
|100
|100
|-3,93
Seans Raporu 18:05
- 17:59XU100 Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
- 17:59ASUZU Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
- 17:58EGSER Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
- 17:57ICBCT Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
- 17:56MEDTR Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem