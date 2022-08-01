***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 19:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050638
BIST
11:092.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 15,29
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:0917,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9595
En Düşük
17,8517
11:0918,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:091.022,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.022,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,76
|37.134.782
|% 9,09
|
|YAYLA
|5,07
|3.764.434
|% -9,95
|
|IMASM
|64,60
|23.510.369
|% -7,78
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,53
|44.606.625
|% -6,76
|
|IHGZT
|0,79
|9.078.868
|% -5,95
|
|THYAO
|52,05
|1.327.682.366
|% 1,07
|
|SASA
|49,34
|963.071.819
|% 6,11
|
|SISE
|22,86
|797.830.473
|% -1,04
|
|EREGL
|28,14
|415.849.707
|% 0,36
|
|KRPLS
|6,65
|335.332.245
|% 7,09
|
|EKGYO
|3,15
|319.857.971
|% 0,32
|
|TSKB
|2,68
|212.675.061
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,72
|87.366.540
|% 1,78
|
|KRPLS
|6,65
|335.332.245
|% 7,09
|
|ODAS
|3,89
|195.462.365
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9497
|17,9561
|% 0,39
|
|Euro
|18,3956
|18,4040
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,8338
|21,9433
|% -0,15
|
|Frank
|18,7723
|18,8854
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,28
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.824
|6.881
|-2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,37
|