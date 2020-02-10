***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817984
BIST
17:03117.807
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -3.208,48
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:036,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0218
En Düşük
5,9746
17:036,5876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:03304,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,75
|Açılış
|: 304,50
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.547.411
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.503.553
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,74
|51.088.015
|% 10,68
|
|DESA
|5,65
|46.284.198
|% 9,92
|
|TSPOR
|3,47
|862.785.918
|% 9,46
|
|LINK
|28,30
|3.885.087
|% -15,02
|
|DOKTA
|46,68
|61.929.607
|% -14,27
|
|GYHOL
|25,52
|9.736.063
|% -12,60
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|14,03
|1.870.424.911
|% -3,04
|
|TSPOR
|3,47
|862.785.918
|% 9,46
|
|PETKM
|3,96
|591.010.941
|% -3,65
|
|ASELS
|23,86
|550.549.638
|% -2,45
|
|KRDMD
|2,81
|527.177.914
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|387.818.165
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|862.785.918
|% 9,46
|
|EKGYO
|1,63
|376.725.867
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|527.177.914
|% -4,10
|
|ODAS
|2,11
|386.722.578
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7594
|7,7983
|% 0,40
|
|Frank
|6,1302
|6,1671
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|5,00
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,97
|
|Yarım
|969
|994
|2,41
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-0,40
|
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