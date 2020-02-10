***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817988
BIST
15:32119.234
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -1.781,54
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
119.199
15:326,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:326,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5990
En Düşük
6,5480
15:32304,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,52
|Açılış
|: 304,30
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.858.801
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,64
|563.920.416
|% 14,83
|
|SAYAS
|3,13
|3.886.449
|% 14,65
|
|DESA
|5,83
|36.201.632
|% 13,42
|
|BOSSA
|9,82
|38.817.841
|% 11,59
|
|DOKTA
|47,26
|52.494.074
|% -13,20
|
|LINK
|29,62
|2.658.969
|% -11,05
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,50
|6.881.501
|% -9,25
|
|THYAO
|14,21
|1.200.351.969
|% -1,80
|
|TSPOR
|3,64
|563.920.416
|% 14,83
|
|SASA
|9,41
|332.546.401
|% 2,06
|
|PETKM
|4,04
|326.872.236
|% -1,70
|
|GARAN
|11,86
|295.321.127
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,27
|234.110.529
|% 3,25
|
|TSPOR
|3,64
|563.920.416
|% 14,83
|
|EKGYO
|1,66
|250.575.049
|% -1,19
|
|MNDRS
|1,58
|199.288.788
|% 5,33
|
|GUSGR
|2,70
|281.136.568
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7583
|7,7972
|% 0,38
|
|Frank
|6,1322
|6,1691
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5999
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,82
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,61
|
|Yarım
|969
|994
|1,75
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,87
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,44
|54,44
|-0,01
|
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