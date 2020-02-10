***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817991
BIST
16:01117.551
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -3.464,44
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
117.424
16:016,0170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:016,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:01304,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,61
|Açılış
|: 304,41
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|43.372.857
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,40
|694.532.747
|% 7,26
|
|ATLAS
|1,80
|21.972.143
|% 7,14
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|ESCOM
|3,13
|1.134.754
|% 6,10
|
|DOKTA
|46,30
|58.190.635
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,28
|7.158.807
|% -13,42
|
|LINK
|28,96
|2.863.567
|% -13,03
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,50
|133.628.106
|% -11,68
|
|THYAO
|13,99
|1.571.094.409
|% -3,32
|
|TSPOR
|3,40
|694.532.747
|% 7,26
|
|PETKM
|3,96
|434.687.281
|% -3,65
|
|KRDMD
|2,80
|408.006.164
|% -4,44
|
|ASELS
|23,72
|389.429.348
|% -3,03
|
|IHLGM
|1,18
|295.591.131
|% -4,07
|
|TSPOR
|3,40
|694.532.747
|% 7,26
|
|EKGYO
|1,62
|300.085.530
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,80
|408.006.164
|% -4,44
|
|MNDRS
|1,51
|216.807.741
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7613
|7,8002
|% 0,42
|
|Frank
|6,1325
|6,1694
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6000
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,57
|
|Yarım
|969
|994
|2,21
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,40
|54,40
|-0,05
|
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