***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825041
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,0995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0141
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05325,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,48
|Açılış
|: 325,52
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9139
|7,9536
|% 0,16
|
|Frank
|6,4716
|6,5106
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6183
|1,6264
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-16,05
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,63
|46,63
|-3,36
|