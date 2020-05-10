***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2020 11:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843884
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1724
En Düşük
7,0621
18:057,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8022
En Düşük
7,6416
18:05388,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,22
|Açılış
|: 388,98
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7657
|8,8097
|% -0,08
|
|Frank
|7,2697
|7,3134
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-15,64
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.540
|-29,30
|
|Tam
|2.555
|2.606
|-30,00
|
|Yarım
|1.247
|1.274
|-14,70
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|1,49
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKSGY
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 095 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 97, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 360.00 milyon TL de
-
17:57INDES
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 682 adet işlem
-
17:56KAREL
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 735 adet işlem
-
17:55PAGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 944, 461 adet işlem