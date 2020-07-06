***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 17:38
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2020 Dönemi Aylık Portföy Dağılım Raporları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855192
BIST
18:00118.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.755,40
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:006,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:007,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:00393,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,33
|Açılış
|: 393,47
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.232.571
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|719.702
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.435.113
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.164.757
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,78
|1.386.955.490
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,14
|1.362.398.751
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.099.855.893
|% 8,40
|
|SISE
|6,01
|979.214.190
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,23
|885.743.120
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,14
|1.362.398.751
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.099.855.893
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|654.807.329
|% 9,52
|
|ALBRK
|1,92
|564.820.393
|% 4,92
|
|SKBNK
|1,75
|500.999.197
|% 9,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5581
|8,6010
|% 0,24
|
|Frank
|7,2729
|7,3167
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,99
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.569
|14,50
|
|Tam
|2.624
|2.636
|14,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|