***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 14:05
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2020 dönemi portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873923
BIST
15:231.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:237,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4873
En Düşük
7,4364
15:238,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:23461,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,84
|Açılış
|: 461,48
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DITAS
|36,30
|3.680.252
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.376.022
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.866.541
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|1.387.618
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.349.458
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.139.008
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.372.752
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.024.457.411
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,33
|772.850.520
|% 6,93
|
|FENER
|44,70
|602.152.619
|% 9,77
|
|BJKAS
|3,92
|585.742.598
|% 7,10
|
|RTALB
|58,30
|433.241.453
|% -2,35
|
|GSRAY
|4,28
|1.024.457.411
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,81
|429.932.511
|% -0,55
|
|TSPOR
|6,33
|772.850.520
|% 6,93
|
|IHLAS
|0,92
|109.114.936
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,95
|335.313.848
|% -2,32
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4841
|7,4873
|% 0,44
|
|Euro
|8,8322
|8,8371
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7332
|9,7820
|% -0,50
|
|Frank
|8,1287
|8,1776
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-11,39
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.055
|3.131
|-4,89
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-2,37
|
|Çeyrek
|741
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-1,65
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 25 kaybederek (% -0.91 ) 1, 221
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15:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, EKGYO, BJKAS
-
15:36XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
-
15:36INTEM
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 371 adet işlem
-
15:35AKYHO
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 412 adet işlem