***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 14:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2020 dönemi portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873929
BIST
15:301.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,82
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:307,4869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:308,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:30461,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,54
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:29
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.377.719
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.866.551
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.569.800
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.151.149
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.028.578.374
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,32
|776.481.756
|% 6,76
|
|FENER
|44,66
|611.377.822
|% 9,68
|
|BJKAS
|3,92
|588.527.647
|% 7,10
|
|RTALB
|58,55
|436.056.911
|% -1,93
|
|GSRAY
|4,28
|1.028.578.374
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,80
|430.041.126
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,92
|588.527.647
|% 7,10
|
|TSPOR
|6,32
|776.481.756
|% 6,76
|
|IHLAS
|0,93
|109.176.312
|% 1,09
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4870
|% 0,44
|
|Euro
|8,8294
|8,8369
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7335
|9,7823
|% -0,49
|
|Frank
|8,1271
|8,1760
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,45
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,60
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.053
|3.129
|-6,93
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-3,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-1,63
|
Seans Raporu
15:29
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15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 25 kaybederek (% -0.91 ) 1, 221
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15:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, EKGYO, BJKAS
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15:36XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
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15:36INTEM
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 371 adet işlem
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15:35AKYHO
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 412 adet işlem