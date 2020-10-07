***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 11:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878974
BIST
13:011.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:017,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:019,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0807
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:01476,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,52
|Açılış
|: 476,33
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:59
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|3.868.478
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.847.854
|% 9,99
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.706.138
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.002.128.684
|% -1,27
|
|ODAS
|3,42
|964.794.169
|% 4,59
|
|ASELS
|18,59
|474.995.718
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|362.247.923
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,45
|329.364.245
|% -0,58
|
|ODAS
|3,42
|964.794.169
|% 4,59
|
|GARAN
|7,02
|1.002.128.684
|% -1,27
|
|CEMAS
|1,92
|230.429.117
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,72
|326.665.314
|% 2,26
|
|YGYO
|1,08
|112.858.800
|% 8,00
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8500
|7,8526
|% 0,70
|
|Euro
|9,2274
|9,2406
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,0824
|10,1330
|% 0,76
|
|Frank
|8,5206
|8,5719
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0865
|2,0970
|% 0,70
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,26
|
|Altın Gr.
|476
|477
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,89
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,75
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,70
|