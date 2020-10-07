***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 11:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878977
BIST
13:001.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:007,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0550
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:009,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0831
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:00476,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,68
|Açılış
|: 476,49
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:00
|VKING
|6,71
|3.868.888
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.848.082
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.706.750
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.002.309.874
|% -1,13
|
|ODAS
|3,41
|974.019.081
|% 4,28
|
|ASELS
|18,60
|475.700.152
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|362.568.407
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,45
|329.403.280
|% -0,58
|
|ODAS
|3,41
|974.019.081
|% 4,28
|
|GARAN
|7,03
|1.002.309.874
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,92
|231.244.590
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,71
|327.480.468
|% 1,88
|
|YGYO
|1,08
|112.994.528
|% 8,00
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8503
|7,8528
|% 0,71
|
|Euro
|9,2276
|9,2352
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0894
|10,1400
|% 0,83
|
|Frank
|8,5232
|8,5746
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0874
|2,0979
|% 0,74
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,43
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,24
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.134
|3.212
|-13,94
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|-6,74
|
|Çeyrek
|760
|777
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,17
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|