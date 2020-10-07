***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 11:43
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2020 Dönemi Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878983
BIST
12:591.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:597,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:599,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0885
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:59476,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,68
|Açılış
|: 476,49
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:59
|VKING
|6,71
|3.868.478
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.847.854
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|SUMAS
|45,00
|49.860
|% -9,82
|
|GARAN
|7,03
|1.001.673.823
|% -1,13
|
|ODAS
|3,43
|963.961.248
|% 4,89
|
|ASELS
|18,60
|474.332.877
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|361.404.289
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,44
|329.312.415
|% -0,86
|
|ODAS
|3,43
|963.961.248
|% 4,89
|
|GARAN
|7,03
|1.001.673.823
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|229.903.991
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,72
|326.088.108
|% 2,26
|
|YGYO
|1,07
|112.701.843
|% 7,00
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8500
|7,8526
|% 0,70
|
|Euro
|9,2274
|9,2406
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,0738
|10,1244
|% 0,67
|
|Frank
|8,5133
|8,5646
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0853
|2,0958
|% 0,64
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,74
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,60
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,61
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|-0,71
|